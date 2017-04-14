Россиянка Горячкина в числе лидеров на ЧЕ по шахматам после четырех туров

СКА обыграл "Металлург" в четвертом матче финальной серии Кубка ГагаринаСпорт 14 апреля, 22:02
Россиянка Горячкина в числе лидеров на ЧЕ по шахматам после четырех туровСпорт 14 апреля, 21:37
Тренер: Ефимова доказала, что является лидером сборной России по плаваниюСпорт 14 апреля, 21:19
Крамник сыграл вничью с Гельфандом на шахматном супертурнире в ЦюрихеСпорт 14 апреля, 21:19
Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 годуКультура 14 апреля, 21:13
Тренер: состав сборной России по плаванию на ЧМ является сильнейшим за последние 6-7 летСпорт 14 апреля, 21:11
Воскрешение "Пересвета": кредиторы бывшего "церковного банка" договорились его спастиЭкономика и бизнес 14 апреля, 21:09
Эмир Кустурица представил в Сочи свою новую концертную программуКультура 14 апреля, 21:05
Британские спецслужбы набирают на работу людей со знанием России и русского языкаМеждународная панорама 14 апреля, 20:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла представительницу Шотландии Кетеван Арахамию-Грант в матче четвертого тура женского чемпионата Европы.
Россиянка не проиграла ни одной партии на турнире, в ее активе 3,5 очка. Горячкина делит лидерство еще с пятью шахматистками.
Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.