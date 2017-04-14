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Пловец Седов восстановился от травм, помешавших его отбору на Олимпиаду-2016

Спорт
14 апреля, 21:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Седов стал победителем чемпионата России на дистанции 50 м вольным стилем и выполнил отборочный норматив на чемпионат мира-2017 по водным видам спорта в Будапеште
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МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский пловец Евгений Седов успешно преодолел последствия травм, не позволивших ему отобраться на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Седов стал победителем чемпионата России на дистанции 50 м вольным стилем и выполнил отборочный норматив на чемпионат мира-2017 по водным видам спорта в Будапеште.

"Я ожидал, что мне удастся победить, настраивался на такой результат, - сказал Седов. - На чемпионате России не все хорошо получилось, были некоторые ошибки в баттерфляе, но это было ожидаемо. В основном мы готовили кроль, я знал, что от старта к старту могу прибавлять".

По словам спортсмена, он решил все проблемы со здоровьем, которые преследовали его на протяжении последних нескольких лет. "Сейчас проснулся тот Седов, который был раньше, в 17-18 лет, я получаю удовольствие от тренировок, как раньше, - отметил пловец. - Когда были травмы, я плавал все время через боль и кроме боли ничего не чувствовал. Сейчас травмы мы залечили, поэтому и результат такой, что все получилось".

Седов рассказал, что в новом олимпийском цикле перешел к другому тренеру. "Сейчас я тренируюсь уже не со своими тренерами Захаровыми, а с Дмитрием Комаровым под руководством Виктора Борисовича Авдиенко в Волгограде, - сказал он. - Отмечу, что за это время меня в кавычках вызывали на сборы, но личное приглашение от главного тренера на сборы мне ни разу не поступило. Считаю, что это не очень хороший поступок, потому что сидеть в Волгограде до тошноты по многу месяцев уже бывает тяжело".

Седов является двукратным рекордсменом мира, победителем и призером чемпионата мира 2014 года на короткой воде, чемпионом Европы.

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