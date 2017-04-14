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Знарок: ошибка в начале матча с ХК "Металлург" взбодрила игроков СКА

Спорт
14 апреля, 22:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
На первой минуте магнитогорцы усилиями Виктора Антипина открыли счет
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Олег Знарок

Олег Знарок

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Ошибочные действия хоккеистов СКА в начале четвертого матча финала Кубка Гагарина, приведшие к голу, только взбодрили игроков санкт-петербургской команды. Об этом журналистам заявил главный тренер СКА Олег Знарок.

Хоккеисты СКА выиграли дома у "Металлурга" со счетом 3:2 и повели в серии - 3-1. На первой минуте гости усилиями Виктора Антипина открыли счет.

"Ошибка в передаче, всякое бывает. Но это нас, наоборот, взбодрило", - сказал Знарок.

"СКА - с победой. Грамотно. В каком смысле? В прямом, характеризуйте, как хотите", - сказал главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев.

Пятый матч команд пройдет в Магнитогорске 16 апреля.

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