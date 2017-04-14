Знарок: ошибка в начале матча с ХК "Металлург" взбодрила игроков СКА

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Ошибочные действия хоккеистов СКА в начале четвертого матча финала Кубка Гагарина, приведшие к голу, только взбодрили игроков санкт-петербургской команды. Об этом журналистам заявил главный тренер СКА Олег Знарок.
Хоккеисты СКА выиграли дома у "Металлурга" со счетом 3:2 и повели в серии - 3-1. На первой минуте гости усилиями Виктора Антипина открыли счет.
"Ошибка в передаче, всякое бывает. Но это нас, наоборот, взбодрило", - сказал Знарок.
"СКА - с победой. Грамотно. В каком смысле? В прямом, характеризуйте, как хотите", - сказал главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев.
Пятый матч команд пройдет в Магнитогорске 16 апреля.