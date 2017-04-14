Зайцев не сыграет во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев не примет участия во втором матче стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона". Об этом сообщает TSN со ссылкой на слова главного тренера команды Майка Бэбкока.

Зайцев получил травму верхней части тела в последнем матче регулярного чемпионата против "Коламбуса" (2:3) и пропустил первую встречи серии с "Вашингтоном" (2:3 ОТ). Зайцев не тренировался с командой в пятницу.

"Вашингтон" ведет в серии до четырех побед 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 1-0. Второй матч серии состоится в ночь на воскресенье.