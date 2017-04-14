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Игрок: быстрый гол "Металлурга" мобилизовал и сплотил СКА в четвертом матче финала КХЛ

Спорт
14 апреля, 23:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
В пятницу СКА победил магнитогорский "Металлург" в четвертом матче финальной серии плей-офф со счетом 3:2
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Игрок СКА Андрей Зубарев (в центре на первом плане), забивший гол в ворота "Металлурга" в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)

Игрок СКА Андрей Зубарев (в центре на первом плане), забивший гол в ворота "Металлурга" в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Быстрый гол магнитогорского "Металлурга" мобилизовал и сплотил санкт-петербургский СКА в четвертом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил защитник петербуржцев Андрей Зубарев.

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В пятницу СКА оказался сильнее магнитогорского "Металлурга", победив в четвертом матче финальной серии плей-офф со счетом 3:2. Магнитогорцы открыли счет уже на 27-й секунде матча. Зубарев забросил вторую шайбу СКА, при этом сломав свою клюшку. Счет в серии стал 3-1 в пользу петербуржцев.

"Команда хорошо помогает, создает мне моменты и я их реализовываю. Все что не удалось забить в сезоне, видимо, Бог видит и дает команде и мне шанс забить. Сегодня на раскатке отрабатывали буллиты, никаких предчувствий о голе не было, просто упражнение. Быстрый гол получился неожиданным, но в тот же момент он нас сплотил, мобилизовал, начинать играть сразу с 0:1 против такой великолепной команды, это нас мобилизовало", - сказал Зубарев.

"Мы изучали игры всех команд перед плей-офф, - продолжил хоккеист. - Самое главное, что команда выиграла, а какая там статистика, это никого не интересует. Счет в серии 3-1, но ощущения победы еще нет, появится, когда выиграем четвертую игру. Никогда не надо загадывать, просто нужно делать все, чтобы добиться положительного результата".

Другой игрок СКА Динар Хафизуллин отметил, что у него не было предчувствий перед четвертым матчем, что ему удастся оформить дубль. "Так получилось, фортануло, никаких предчувствий, снов - ничего не предвещало, что смогу забросить две шайбы. Играли, так получилось, что оказался на "пятаке", поехал и забил, - сказал игрок. - Третья шайба попала в шлем вратарю "Металлурга", но по правилам можно доигрывать такой момент. Какая разница, игра то продолжилась".

Хафизуллин подчеркнул, почему играет в большинстве. "Я в регулярном чемпионате выходил играть в большинстве и сейчас тоже мне тренеры доверяют игру там. Мы играем лучше, когда проигрываем в счете, мы старались, бросали: вратарь у "Металлурга" отлично играет. У нас есть свои секреты, которые позволяют хорошо играть против тройки Коваржа", - подчеркнул он.

Пятая игра финала КХЛ состоится в воскресенье в Магнитогорске.

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