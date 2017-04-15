Криштиану Роналду опроверг обвинения журнала Spiegel в изнасиловании

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Футболист сборной Португалии и испанского "Реала" Криштиану Роналду опроверг заявления немецкого журнала Spiegel, который обвинил того в изнасиловании в США в 2009 году. Текст опровержения приводится на сайте агента португальского игрока Жорже Мендеша.
По информации "Шпигеля", инцидент с Роналду и американкой, имя которой неизвестно, произошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада) 12 июня 2009 года, где португалец отдыхал вместе с родственниками. Как утверждает издание, американка, которой на тот момент было около 20 лет, заявила, что футболист ее изнасиловал. При этом утверждается, что адвокат Роналду 12 января 2010 года заплатил предполагаемой жертве $375 тыс., чтобы она не предъявляла футболисту обвинений.
"Немецкая газета "Шпигель" сегодня опубликовала обширный доклад с обвинениями Криштиану Роналду в 2009 году.
"Это часть журналистской фантастики. Предполагаемая жертва отказывается идентифицировать себя и подтвердить эту историю, а весь сюжет основан на документах без подписей. Информация в докладе ложна и Криштиану Роналду будет выступать против этого СМИ всеми средствами, имеющимися в его распоряжении", - говорится в заявлении.