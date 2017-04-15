Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Малкин стал первым россиянином, забросившим шайбу в плей-офф НХЛ сезона-2016/17

Спорт
15 апреля, 4:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Российский нападающий "Питтсбурга" отличился в третьем периоде второго матча серии 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Коламбуса"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Fred Vuich

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбуса" и стал первым россиянином, записавшим на свой счет гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Малкин отличился на 43-й минуте встречи, забросив третью шайбу своей команды и удвоил преимущество в счете. Кроме того, у "Питтсбурга" шайбы забросили Сидни Кросби (9-я минута) и Джейк Гюнтцель (28).

После 45 минут встречи "Питссбург" ведет со счетом 3:1.

В стартовой игре первого раунда "Питтсбург" победил "Коламбус" со счетом 3:1. Малкин отметился двумя результативными передачами.

Шайба Малкина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 году
2
Эсминец ВМС США Stethem находится в Южно-Китайском море
3
AP: США не будут применять военные методы для денуклеаризации КНДР
4
Власти Чечни требуют извинений от "Новой газеты"
5
Юноша, получивший в Петербурге травму после взрыва, сам изготовил взрывное устройство
6
США объявили о первом испытании модификации атомной бомбы B61 с самолетом F-16
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама