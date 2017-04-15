Малкин стал первым россиянином, забросившим шайбу в плей-офф НХЛ сезона-2016/17

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбуса" и стал первым россиянином, записавшим на свой счет гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
Малкин отличился на 43-й минуте встречи, забросив третью шайбу своей команды и удвоил преимущество в счете. Кроме того, у "Питтсбурга" шайбы забросили Сидни Кросби (9-я минута) и Джейк Гюнтцель (28).
После 45 минут встречи "Питссбург" ведет со счетом 3:1.
В стартовой игре первого раунда "Питтсбург" победил "Коламбус" со счетом 3:1. Малкин отметился двумя результативными передачами.
Шайба Малкина.
The Crosby-Malkin connection pic.twitter.com/Z0kJLVROCj— SI NHL (@SI_NHL) 15 апреля 2017 г.