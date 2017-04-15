Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гол Малкина помог "Питтсбургу" одержать вторую победу в серии плей-офф НХЛ с "Коламбусом"

Спорт
15 апреля, 4:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ между "Питтсбургом" и "Коламбусом" стал 2-0
Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Питтсбурга" Евгений Малкин, Сидни Кросби и Марк-Андре Флери (слева направо)

Хоккеисты "Питтсбурга" Евгений Малкин, Сидни Кросби и Марк-Андре Флери (слева направо)

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Питтсбург" обыграл "Коламбус" со счетом 4:1 во втором матче стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Евгений Малкин забросил первую российскую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и помог своему клубу удвоить преимущество в противостоянии. Встреча состоялась в Питтсбурге.

Смотрите также
Евгений Малкин
Малкин стал первым россиянином, забросившим шайбу в плей-офф НХЛ сезона-2016/17

У "Питтсбурга" голы забили Сидни Кросби (9-я минута), Джейк Гюнтцель (28), Малкин (43) и Патрик Хорнквист (60). В составе "Коламбуса" шайбу забросил Брэндон Саад (53). Лучшим игроком встречи был признан капитан "Питтсбурга" Кросби, на счету которого 3 очка (1+2) по системе "гол +пас". Второй звездой стал голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери, отразивший 39 из 40 бросков по воротам. Третьей звездой признали Гюнтцеля, для которого этот гол стал дебютным в карьере в матчах розыгрыша Кубка Стэнли. Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска по воротам.

Малкин сыграл 16 минут 42 секунды, успев забросить шайбу, нанести три броска, провести два силовых приема и заблокировать один бросок соперников. Кроме того, он стал первым россиянином, забросившим шайбу в плей-офф НХЛ сезона-2016/17.

В стартовой встрече серии "Питтсбург" победил со счетом 3:1, Малкин отдал две результативные передачи. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Питтсбурга".

Третья игра серии первого раунда плей-офф НХЛ между "Питтсбургом" и "Коламбусом" состоится в ночь на понедельник в Коламбусе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ким Чен Ын принимает военный парад на центральной площади Пхеньяна
2
Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 году
3
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
4
AP: США не будут применять военные методы для денуклеаризации КНДР
5
США объявили о первом испытании модификации атомной бомбы B61 с самолетом F-16
6
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
7
AP: для применения супербомбы в Афганистане не требовалось разрешение Трампа
Темы дня
Загрузка...
Реклама