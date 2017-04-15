Гол Радулова в овертайме принес "Монреалю" победу в матче плей-офф НХЛ с "Рейнджерс"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Монреаль" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3 в овертайме второго матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Александр Радулов отдал две голевые передачи и забросил победную шайбу, сравняв счет в серии.

В составе победителей голы забили Джефф Петри (5-я минута), Пол Байрон (16), Томаш Плеканец (60) и Радулов (79). У "Рейнджерс" отличились Майкл Грабнер (14), Рик Нэш (30) и Матс Цуккарелло (35). Плеканец сравнял счет в матче за 18 секунд до конца третьего периода, этот гол стал самым поздним в истории "Монреаля", позволившим сравнять счет в игре плей-офф НХЛ.

Радулов сыграл в матче 23 минуты 20 секунд, забросил шайбу, отдал две голевые передачи, нанес шесть бросков, провел семь силовых приемов и заработал два малых штрафа. Радулов впервые в карьере сумел набрать три очка в одном матче плей-офф НХЛ. Другие российские легионеры "Монреаля" Андрей Марков (33 минуты 41 секунда на льду, два броска, один заблокированный бросок) и Никита Нестеров (13 минут 5 секунд, два силовых приема, один заблокированный бросок) не смогли отметиться результативными действиями.

После игры Радулов был признан первой звездой встречи, Плеканец - третьей. Второй звездой стал шведский голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 54 из 58 бросков по воротам. Швед впервые в карьере смог отразить более 50 бросков в одном матче плей-офф, предыдущее достижение он установил 20 апреля 2011 года, когда отразил 49 из 53 бросков в матче первого раунда с "Вашингтоном" (3:4 2ОТ).

Счет в серии стал равный - 1-1. В стартовом матче "Рейнджерс" победили со счетом 2:0. Третья встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между "Рейнджерс" и "Монреалем" состоится в Нью-Йорке в ночь на воскресенье.

Шайба Радулова.