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Бывший чемпион Европы по боксу Кузьмин одержал 10-ю победу на профессиональном ринге

Спорт
15 апреля, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
В 8-раундовом рейтинговом поединке супертяжелой весовой категории россиянин выиграл у американца Кинэна Хикмэна техническим нокаутом
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Кузьмин одержал десятую победу на профессиональном ринге. В 8-раундовом рейтинговом поединке супертяжелой весовой категории в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) он выиграл у американца Кинэна Хикмэна техническим нокаутом в 3-м раунде.

В третьем раунде Кузьмин отправил Хикмэна в нокдаун, после чего американец отказался от продолжения поединка, не выйдя на следующий раунд.

Первоначально россиянин должен был встретиться с американцем Джои Давейко, но за два дня до поединка произошла замена соперника на Хикмэна.

В послужном списке 29-летнего боксера теперь 10 побед (7 - нокаутом), ни одного поражения. Он провел третий поединок в США. Россиянин занимает 27-е место в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).

Кузьмин - победитель (2010) и серебряный призер (2013) чемпионатов Европы, двукратный чемпион России среди любителей. Дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года.

В активе 29-летнего Хикмэна - 5 побед (2 - нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.

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