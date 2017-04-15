Бывший чемпион Европы по боксу Кузьмин одержал 10-ю победу на профессиональном ринге

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Кузьмин одержал десятую победу на профессиональном ринге. В 8-раундовом рейтинговом поединке супертяжелой весовой категории в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) он выиграл у американца Кинэна Хикмэна техническим нокаутом в 3-м раунде.
В третьем раунде Кузьмин отправил Хикмэна в нокдаун, после чего американец отказался от продолжения поединка, не выйдя на следующий раунд.
Первоначально россиянин должен был встретиться с американцем Джои Давейко, но за два дня до поединка произошла замена соперника на Хикмэна.
В послужном списке 29-летнего боксера теперь 10 побед (7 - нокаутом), ни одного поражения. Он провел третий поединок в США. Россиянин занимает 27-е место в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).
Кузьмин - победитель (2010) и серебряный призер (2013) чемпионатов Европы, двукратный чемпион России среди любителей. Дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года.
В активе 29-летнего Хикмэна - 5 побед (2 - нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.