Россиянин Бивол во второй раз защитил "временный" титул чемпиона мира WBA

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Бивол защитил "временный" титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) он выиграл у американца Сэмуэля Кларксона техническим нокаутом в 4-м раунде.

В 1-м раунде поединка россиянин дважды отправил соперника в нокдаун, после еще одного нокдауна в 4-м раунде судья принял решение остановить бой.

26-летний Бивол во второй раз защитил пояс, который завоевал в мае прошлого года, победив в Москве доминиканца Феликса Валеру по очкам, а в феврале нынешнего в Нижнем Тагиле выиграл у новозеландца Роберта Берриджа техническим нокаутом в четвертом раунде. Россиянин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 10 побед (8 - нокаутом). Он провел третий поединок в США.

Бивол - чемпион Европы среди молодежи и юношей, чемпион мира среди юношей, двукратный чемпион России среди взрослых в любительском боксе. Профессиональную карьеру начал в ноябре 2014 года.

В послужном списке 26-летнего Кларксона теперь 19 побед (12 - нокаутом) и четыре поражения.

Титулом "регулярного" чемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Натан Клеверли, "суперчемпиона" - американец Андре Уорд.