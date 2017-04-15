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"Эдмонтон" одержал первую победу в плей-офф НХЛ за 11 лет

Спорт
15 апреля, 8:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
На своей площадке канадский клуб победил во втором матче первого раунда плей-офф "Сан-Хосе" со счетом 2:0
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Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид

© Codie McLachlan/Getty Images, архив

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Эдмонтон" дома обыграл "Сан-Хосе" со счетом 2:0 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы на счету Зака Кэссиана (21-я минута) и Коннора Макдэвида (51). Оба игрока забросили свои первые шайбы в плей-офф, причем оба отличились в меньшинстве.  "Эдмонтон" стал третьим клубом НХЛ за 30 лет, забросившим более одной шайбы в меньшинстве за игру.

Вратарь хозяев Кэм Тальбо отразил все 16 бросков. На счету голкипера "Сан-Хосе" 34 отраженных броска из 36.

"Эдмонтон" выиграл первый матч розыгрыша Кубка Стэнли за 11 лет. Последняя победа была одержана 23 апреля 2006 года в гостевой встрече первого раунда плей-офф с "Детройтом" (4:2). В том сезоне "Эдмонтон" дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил "Каролине". После "Ойлерз" десять лет не могли попасть в плей-офф НХЛ.

"Эдмонтон" сравнял счет в серии до четырех побед - 1-1. Третья игра серии пройдет в ночь на понедельник на площадке "Сан-Хосе".

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