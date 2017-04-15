"Эдмонтон" одержал первую победу в плей-офф НХЛ за 11 лет

"Эдмонтон" одержал первую победу в плей-офф НХЛ за 11 летСпорт 15 апреля, 8:26
В США отложили казни семи человек из-за спора с поставщиком яда для смертельной инъекцииМеждународная панорама 15 апреля, 6:54
Россиянин Бивол во второй раз защитил "временный" титул чемпиона мира WBAСпорт 15 апреля, 6:40
СМИ: на параде в Пхеньяне могут быть представлены новые баллистические ракетыМеждународная панорама 15 апреля, 6:04
Гол Радулова в овертайме принес "Монреалю" победу в матче плей-офф НХЛ с "Рейнджерс"Спорт 15 апреля, 5:50
Министр нацбезопасности США усомнился в возможности ракетного удара со стороны КНДРМеждународная панорама 15 апреля, 5:36
Ким Чен Ын принимает военный парад на центральной площади ПхеньянаОбщество 15 апреля, 5:29
Гол Малкина помог "Питтсбургу" одержать вторую победу в серии плей-офф НХЛ с "Коламбусом"Спорт 15 апреля, 4:44
Малкин стал первым россиянином, забросившим шайбу в плей-офф НХЛ сезона-2016/17Спорт 15 апреля, 4:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Эдмонтон" дома обыграл "Сан-Хосе" со счетом 2:0 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы на счету Зака Кэссиана (21-я минута) и Коннора Макдэвида (51). Оба игрока забросили свои первые шайбы в плей-офф, причем оба отличились в меньшинстве. "Эдмонтон" стал третьим клубом НХЛ за 30 лет, забросившим более одной шайбы в меньшинстве за игру.
YUP. That's @cmcdavid97 scoring his first ever #StanleyCup Playoff goal... a man down. pic.twitter.com/nqBaWSX4N9— NHL (@NHL) 15 апреля 2017 г.
Вратарь хозяев Кэм Тальбо отразил все 16 бросков. На счету голкипера "Сан-Хосе" 34 отраженных броска из 36.
"Эдмонтон" выиграл первый матч розыгрыша Кубка Стэнли за 11 лет. Последняя победа была одержана 23 апреля 2006 года в гостевой встрече первого раунда плей-офф с "Детройтом" (4:2). В том сезоне "Эдмонтон" дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил "Каролине". После "Ойлерз" десять лет не могли попасть в плей-офф НХЛ.
"Эдмонтон" сравнял счет в серии до четырех побед - 1-1. Третья игра серии пройдет в ночь на понедельник на площадке "Сан-Хосе".