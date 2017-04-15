Футболист Вилья забил мяч с центра поля на 90-й минуте матча МLS

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья забил мяч с центра поля в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (МLS) с "Филадельфией Юнион".
Бывший форвард сборной Испании отметился голом на 90-й минуте, записав на свой счет четвертый мяч в шести играх сезона. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Нью-Йорка.
Вилья становился чемпионом Европы (2008) и чемпионом мира (2010) в составе сборной Испании. В чемпионате Испании он выступал за "Валенсию" (2005-2010), "Барселону" (2010-2013), "Атлетико" (2013-2014). Является трехкратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов.
Goodness gracious, @Guaje7Villa. HOW? pic.twitter.com/V7QLhQ3jRr— Major League Soccer (@MLS) 15 апреля 2017 г.