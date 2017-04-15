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Футболист Вилья забил мяч с центра поля на 90-й минуте матча МLS

Спорт
15 апреля, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Испанский форвард отметился голом в игре с "Филадельфией Юнион"
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Давид Вилья

Давид Вилья

© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья забил мяч с центра поля в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (МLS) с "Филадельфией Юнион".

Бывший форвард сборной Испании отметился голом на 90-й минуте, записав на свой счет четвертый мяч в шести играх сезона. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Вилья становился чемпионом Европы (2008) и чемпионом мира (2010) в составе сборной Испании. В чемпионате Испании он выступал за "Валенсию" (2005-2010), "Барселону" (2010-2013), "Атлетико" (2013-2014). Является трехкратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов.

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