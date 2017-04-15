Глава тунисского клуба "Сфаксьен" пожизненно дисквалифицирован за неспортивное поведение

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Федерации футбола Туниса пожизненно дисквалифицировала президента клуба "Сфаксьен" Монсефа Хемахема за то, что он поцеловал арбитра. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Хемахем остался недоволен решением арбитра матча чемпионата Туниса с клубом "Этуаль дю Сахель" (2:2) назначить пенальти в ворота его команды. После встречи он подошел к арбитрам, расцеловал одного из судей, прикусил его ухо и потрепал по щеке.

В результате, помимо пожизненной дисквалификации, Хемахем был оштрафован на 30 тысяч динаров (€1,5 тыс.).