Глава тунисского клуба "Сфаксьен" пожизненно дисквалифицирован за неспортивное поведение

"Тоже своего рода роботы": бывший физик создал в Томске театр живых куколВ стране 15 апреля, 10:15
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир СенМеждународная панорама 15 апреля, 10:00
Чем армия России может "ослепить" противникаАрмия и ОПК 15 апреля, 10:00
10 фактов о Благодатном огнеОбщество 15 апреля, 9:45
Футболист Вилья забил мяч с центра поля на 90-й минуте матча МLSСпорт 15 апреля, 9:31
Тысячи христиан со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в ИерусалимеОбщество 15 апреля, 9:23
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звукаАрмия и ОПК 15 апреля, 9:03
"Эдмонтон" одержал первую победу в плей-офф НХЛ за 11 летСпорт 15 апреля, 8:26
В США отложили казни семи человек из-за спора с поставщиком яда для смертельной инъекцииМеждународная панорама 15 апреля, 6:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Федерации футбола Туниса пожизненно дисквалифицировала президента клуба "Сфаксьен" Монсефа Хемахема за то, что он поцеловал арбитра. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Хемахем остался недоволен решением арбитра матча чемпионата Туниса с клубом "Этуаль дю Сахель" (2:2) назначить пенальти в ворота его команды. После встречи он подошел к арбитрам, расцеловал одного из судей, прикусил его ухо и потрепал по щеке.
В результате, помимо пожизненной дисквалификации, Хемахем был оштрафован на 30 тысяч динаров (€1,5 тыс.).