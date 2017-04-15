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Шарапова раскритиковала теннисистов, которые высказываются против ее возвращения

Спорт
15 апреля, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Россиянка заявила, что она уже получила свою дисквалификацию и нет причин требовать для нее дополнительного наказания
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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова считает, что теннисисты не должны продолжать ее критиковать и требовать, чтобы она понесла дополнительное наказание. Шарапову цитирует портал Tennis.com со ссылкой на журнал Le Parisien.

"Я уже отбываю свое наказание, почему некоторые требуют большего? - сказала Шарапова. - Я не вижу причин, по которым должна понести дополнительное наказание".

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"Когда ряд деталей был еще неизвестен, каждый имел право судить меня, - добавила она. - Но после рассмотрения дела Спортивным арбитражным судом в Лозанне, который является нейтральным, я говорю "остановитесь". Это неправильно, когда теннисисты продолжают меня критиковать".

В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест, в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года за допинг, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил срок до 15 месяцев. Дисквалификация россиянки истечет 26 апреля, когда она сыграет первый официальный матч после отстранения. Ее возвращение произойдет на турнире в немецком Штутгарте (22-30 апреля), организаторы которого предоставили россиянке "уайлд-кард" ("специальное приглашение").

Ранее многие теннисистки высказывались против возвращения Шараповой на корт. В частности, бывшая первая "ракетка" мира датчанка Каролин Возняцки заявила, что участие Шараповой в турнире в Штутгарте можно расценить как неуважение к другим игрокам, поскольку он начнется до истечения срока дисквалификации россиянки. Вскоре после этих слов Женская теннисная ассоциация подтвердила, что Шарапова сможет принять участие в турнире, стартующем на той же неделе, когда истекает срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Согласно заявлению ассоциации, правила позволяют ей принять участие в турнире на неделе, когда заканчивается ее дисквалификация, при условии, что она проведет первый матч не раньше окончания дисквалификации, поэтому Шарапова может играть с 26 апреля.

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Допинг-скандал вокруг Марии Шараповой
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