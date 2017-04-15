Россиянка Смердова, допущенная IAAF, хотела бы выступить на Кубке Европы по ходьбе в Чехии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Победительница первенства России - 2017 в спортивной ходьбе на 10 км Яна Смердова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтральной спортсменки, хотела бы принять участие в Кубке Европы. Об этом Смердова сообщила ТАСС.

Турнир пройдет 21 мая в чешских Подебрадах. "Я очень рада, что теперь могу выступать на международных стартах, - призналась 19-летняя Смердова. - Хочу выступить на Кубке Европы в мае. Не хотелось бы упускать эту возможность".

Как сообщал ранее ТАСС, другой российский ходок 18-летний Сергей Широбоков, допущенный IAAF, тоже готов выступить на этом турнире.

Кубок Европы по спортивной ходьбе наравне с европейскими и мировыми первенствами считается некоммерческим соревнованием. Расходы за выступления в таких соревнованиях несут не организаторы, а сами участники. Как сообщил ТАСС менеджер одного из российских спортсменов, по его мнению, поездка одного легкоатлета из России в Чехию вместе с тренером и врачом (массажистом) обошлась бы в сумму, не превышающую €2 тыс.

Срок подачи заявок от спортсменов для участия в Кубке Европы истекает 11 мая.