Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фазель призвал российскую хоккейную общественность прекратить разговоры о судействе

Спорт
15 апреля, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Глава ИИХФ поражен размахом критики судей финала Кубка Гагарина, он считает, что бригада арбитров качественно отработала четвертый матч серии
Поделиться
Материал из 1 страницы
Матч СКА - "Металлург"

Матч СКА - "Металлург"

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российской хоккейной общественности необходимо прекратить критиковать судейство четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина между СКА и "Металлургом", такой подход приведет к катастрофе всей системы. Такое мнение высказал ТАСС президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, присутствовавший на игре.

Матч, прошедший в пятницу в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 3:2, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. С резкой критикой работы судей выступили вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин и главный тренер команды Илья Воробьев.

Смотрите также
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ

"Что касается игры, мы увидели настоящий спектакль, но одна вещь меня очень удивила - все эти разговоры про работу арбитров. Я совсем этого не понимаю и, честное слово, просто поражен, - признался Фазель. - По-моему, судьи проделали хорошую работу, просто всегда найдутся недовольные. Более того, если смотреть на работу судей в целом, на протяжении всего плей-офф, ее стоит признать хорошей".

"На арбитров, как и на игроков, и тренеров, оказывается огромное давление, но если игроков и тренеров болельщики прощают, то прощать арбитров никто и не думает, - продолжил собеседник ТАСС. - Если мы начинаем сомневаться в уровне арбитров, мы ставим под сомнение всю систему, а это очень опасно. И в этой ситуации масла в огонь подливают все, начиная с болельщиков и заканчивая СМИ. Мы должны защищать судей, как делаем это с игроками и тренерами".

"Не стоит забывать, что речь идет об игре, об эмоциях. Да, после матча команды могут быть злы на судейство, критиковать, но как только наступает утро - обо всем этом надо забыть и говорить только о следующей игре. Я очень рад, что у мне представилась возможность высказаться через крупное российское СМИ. Если мы перестанем защищать судей, мы придем к катастрофе; еще раз отмечу, вчера судьи отработали хорошо, не допустив ошибок, которые могли бы повлиять на результат матча", - заключил глава ИИХФ.

Пятый матч серии пройдет в Магнитогорске в воскресенье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
3
Тысячи христиан со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме
4
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Темы дня
Загрузка...
Реклама