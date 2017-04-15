Фазель призвал российскую хоккейную общественность прекратить разговоры о судействе

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российской хоккейной общественности необходимо прекратить критиковать судейство четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина между СКА и "Металлургом", такой подход приведет к катастрофе всей системы. Такое мнение высказал ТАСС президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, присутствовавший на игре.
Матч, прошедший в пятницу в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 3:2, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. С резкой критикой работы судей выступили вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин и главный тренер команды Илья Воробьев.
"Что касается игры, мы увидели настоящий спектакль, но одна вещь меня очень удивила - все эти разговоры про работу арбитров. Я совсем этого не понимаю и, честное слово, просто поражен, - признался Фазель. - По-моему, судьи проделали хорошую работу, просто всегда найдутся недовольные. Более того, если смотреть на работу судей в целом, на протяжении всего плей-офф, ее стоит признать хорошей".
"На арбитров, как и на игроков, и тренеров, оказывается огромное давление, но если игроков и тренеров болельщики прощают, то прощать арбитров никто и не думает, - продолжил собеседник ТАСС. - Если мы начинаем сомневаться в уровне арбитров, мы ставим под сомнение всю систему, а это очень опасно. И в этой ситуации масла в огонь подливают все, начиная с болельщиков и заканчивая СМИ. Мы должны защищать судей, как делаем это с игроками и тренерами".
"Не стоит забывать, что речь идет об игре, об эмоциях. Да, после матча команды могут быть злы на судейство, критиковать, но как только наступает утро - обо всем этом надо забыть и говорить только о следующей игре. Я очень рад, что у мне представилась возможность высказаться через крупное российское СМИ. Если мы перестанем защищать судей, мы придем к катастрофе; еще раз отмечу, вчера судьи отработали хорошо, не допустив ошибок, которые могли бы повлиять на результат матча", - заключил глава ИИХФ.
Пятый матч серии пройдет в Магнитогорске в воскресенье.