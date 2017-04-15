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Российские ходоки, допущенные IAAF, могут отобраться на ЧМ только на зарубежных стартах

Спорт
15 апреля, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Как рассказал ТАСС судья международной категории по спортивной ходьбе Марис Петерсон, на летний чемпионат России судьи международной категории приглашены не будут
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© EPA/HOW HWEE YOUNG

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтральных спортсменов, могут стать участниками чемпионата мира в Лондоне в случае выполнения квалификационных нормативов только на зарубежных стартах. Об этом сообщил ТАСС судья международной категории по спортивной ходьбе Марис Петерсон.

"Для того чтобы выступать в Лондоне на чемпионате мира они должны сдать квалификационные нормативы, а это возможно сделать только на турнирах в присутствии трех международных судей и на официальной, промеренной трассе, - заметил Петерсон. - На летний чемпионат России в связи с временной изоляцией ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) судьи международной категории приглашены не будут. Следовательно, Широбоков и Смердова могут сдать нормативы только на зарубежных стартах".

IAAF составил список соревнований, на которых ходоки имеют возможность пройти квалификационный отбор на чемпионат мира. В их числе - Кубок Европы по спортивной ходьбе в Чехии (21 мая) и международный турнир IAAF в испанской Ла-Корунье (3 июня). Срок сдачи отборочных нормативов на чемпионат мира истекает 23 июля.

На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России победитель юношеского ЧМ-2015 18-летний Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунды, что больше чем на минуту лучше результата, который показал летом прошлого года в Рио-де-Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1.19.41). 19-летняя Смердова заняла первое место на дистанции 10 км на юниорском первенстве России, которое проходило также в Сочи.

Квалификационный норматив ЧМ в мужской ходьбе на 20 км равен 1 часу 24 минутам, женщины эту же дистанцию должны преодолеть, минимум, за 1:36.00.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 5 по 13 августа в Лондоне.

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