Фазель: атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ сложно сравнивать

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Атмосферу на матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сравнивать сложно, в Северной Америке больший упор делается на развлечение зрителей. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.

В пятницу он посетил четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина в Санкт-Петербурге, в котором местный СКА взял верх на магнитогорским "Металлургом" со счетом 3:2.

"Прежде всего я хочу отметить невероятную атмосферу на арене, которая мне очень нравится. В Европе не так много таких арен, как в Санкт-Петербурге, с ее замечательными болельщиками, предматчевым представлением; я бы даже сказал, что это в своем роде уникальная атмосфера. Отметил для себя, что было много семей, женщин, был даже немного удивлен тем, что было много детей - пяти, шести, семи лет, мальчики и девочки. То есть это стало праздником не только для мужчин", - поделился впечатлениями Фазель.

"С НХЛ эту атмосферу сравнивать сложно, это разное. В НХЛ все направлено, прежде всего, на так называемый entertainment (в переводе с англ. - "развлечение") - люди приходят, чтобы развлечься, поесть, выпить, потом посмотреть матч; исключение - плей-офф, когда болельщики больше наблюдают за тем, что происходит на площадке, и более активны во время встречи. А есть такие арены, как в Санкт-Петербурге, Берне, некоторых городах Германии и России. Это совсем другая атмосфера и культура боления", - считает глава ИИХФ.