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Чемпион мира 2013 года ходок Иванов вернулся в спорт и готов выступить на чемпионате РФ

Спорт
15 апреля, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Как рассказала ТАСС тренер спортсмена Елена Сайко, Иванов восстановился после травм и приступил к тренировкам
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Победитель московского чемпионата мира 2013 года в ходьбе на 20 км Александр Иванов после решения проблем со здоровьем приступил к тренировкам и собирается выступить на летнем чемпионате России. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсмена Елена Сайко.

В активе спортсмена, представляющего на внутрироссийских соревнованиях Мордовию и Челябинскую область, есть также серебро летнего чемпионата Европы 2014 года в швейцарском Цюрихе. Последний раз 23-летний Иванов принимал участие в соревнованиях в феврале 2016 года, когда на зимнем чемпионате России финишировал вторым на 20-километровке.

"Саша восстановился после всех болячек и сейчас активно тренируется, - отметила Сайко. - Он готов выступить на летнем чемпионате России в Чебоксарах".

Иванов включен в международный пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). По информации ТАСС, этот спортсмен пока не отправлял заявки в ИААФ на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена.

Чемпионат России по спортивной ходьбе пройдет в Чебоксарах с 10 по 11 июня.

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