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РФПЛ уверена в обеспечении необходимого уровня безопасности на матче "Спартак" - "Зенит"

Спорт
15 апреля, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Как рассказал ТАСС директор по безопасности лиги Александр Мейтин, все службы приведены в соответствующую готовность
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Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин

© ИТАР-ТАСС/Юрий Машков

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уровень безопасности на предстоящем матче чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом" будет на должном уровне. Об этом ТАСС заявил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

Встреча 23-го тура чемпионата пройдет в воскресенье на московской "Открытие-Арене".

"Накануне мы провели совещание, конечно, речь идет о матче повышенной сложности. Естественно, все службы приведены в соответствующую готовность, все проходит в штатном режиме. Уверен, что "Спартак" совместно с полицией справится с задачей по обеспечению безопасности", - заявил Мейтин.

Встреча начнется в 20:00 мск.

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