РФПЛ уверена в обеспечении необходимого уровня безопасности на матче "Спартак" - "Зенит"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уровень безопасности на предстоящем матче чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом" будет на должном уровне. Об этом ТАСС заявил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

Встреча 23-го тура чемпионата пройдет в воскресенье на московской "Открытие-Арене".

"Накануне мы провели совещание, конечно, речь идет о матче повышенной сложности. Естественно, все службы приведены в соответствующую готовность, все проходит в штатном режиме. Уверен, что "Спартак" совместно с полицией справится с задачей по обеспечению безопасности", - заявил Мейтин.

Встреча начнется в 20:00 мск.