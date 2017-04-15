Гендиректор: ХК "Динамо" будет усиливаться за счет своих воспитанников

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МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Усиление состава московского "Динамо" будет проводиться за счет привлечения молодых хоккеистов из собственной системы. Об этом на традиционной встрече с болельщиками заявил генеральный директор "Динамо" Андрей Сафронов.
"Усиление планируется, оно будет согласовано с тренерским штабом, ветеранами. Мы будем стремиться к правильному усилению за счет наших воспитанников, которые доблестно выступают за балашихинское "Динамо". У нас есть очень хороший резерв в этом плане", - отметил Сафронов.
В пятницу главным тренером "Динамо" было назначен Владимир Воробьев. Соглашение с 44-специалистом рассчитано на один год.
Балашихинское "Динамо" вышло в финал Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), где ведет в счете в серии до четырех побед с усть-каменогорским "Торпедо" - 2-0.