Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор: ХК "Динамо" будет усиливаться за счет своих воспитанников

Спорт
15 апреля, 12:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Усиление будет проводиться за счет воспитанников, выступающих за балашихинское "Динамо"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты московского "Динамо"

Хоккеисты московского "Динамо"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Усиление состава московского "Динамо" будет проводиться за счет привлечения молодых хоккеистов из собственной системы. Об этом на традиционной встрече с болельщиками заявил генеральный директор "Динамо" Андрей Сафронов.

"Усиление планируется, оно будет согласовано с тренерским штабом, ветеранами. Мы будем стремиться к правильному усилению за счет наших воспитанников, которые доблестно выступают за балашихинское "Динамо". У нас есть очень хороший резерв в этом плане", - отметил Сафронов.

В пятницу главным тренером "Динамо" было назначен Владимир Воробьев. Соглашение с 44-специалистом рассчитано на один год.

Балашихинское "Динамо" вышло в финал Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), где ведет в счете в серии до четырех побед с усть-каменогорским "Торпедо" - 2-0.

Смотрите также

Победа в Кубке Гагарина является задачей для московского "Динамо" в сезоне-2017/18
Сафронов: ХК "Динамо" не имеет задолженностей по внешним долгам

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
3
Тысячи христиан со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме
4
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Темы дня
Загрузка...
Реклама