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Менеджер: организаторы этапов "Бриллиантовой лиги" не отказывались от участия Сидоровой

Спорт
15 апреля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Как рассказал ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков, прыгунья с шестом определится с международными стартами после командного чемпионата России
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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Организаторы этапов легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" заинтересованы в участии чемпионки Европы 2014 года в прыжках с шестом россиянки Анжелики Сидоровой в своих турнирах. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.

Сидорова входит в число тех российских легкоатлетов, которые уже сейчас могут принимать участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Прыгуньи с шестом будут бороться за награды на первом этапе "Бриллиантовой лиги", который пройдет 5 мая в Дохе. Однако, как ранее сообщила ТАСС тренер спортсменки Светлана Абрамова, ее подопечная начнет летний сезон на командном чемпионате России в конце мая, а черед международных стартов должен наступить позднее.

"Ждем командного чемпионата России, после чего определимся с международными стартами, - заметил Воронков. - Вы, наверное, уже посмотрели календарь "Бриллиантовой лиги", где в программе будет женский шест. Организаторы ни одного из этапов от Сидоровой пока не отказывались".

Соревнования в женских прыжках с шестом включены в программу трех летних этапов "Бриллиантовой лиги", предшествующих чемпионату мира в Лондоне. Эти старты пройдут в Риме (8 июня), Осло (15 июня) и Лондоне (9 июля).

В активе Сидоровой есть также золото зимнего чемпионата Европы - 2015 в Праге и две медали высшего достоинства командных ЧЕ.

Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 25 по 26 мая, чемпионат мира в Лондоне - с 5 по 13 августа.

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