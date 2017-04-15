Британское антидопинговое агентство будет проверять на допинг команды РФПЛ

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Британское антидопинговое агентство (UKAD) будет проводить внесоревновательные допинг-тестирования в клубах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Данную информацию подтвердил ТАСС председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что в пятницу РФПЛ разослала соответствующее письмо в клубы лиги.

"Такое в первый раз, но в этом нет ничего страшного, - сказал Безуглов. - Это нормальная практика, тысячи спортсменов, входящие в систему АДАМС, так делают много лет".

"Теперь UKAD хочет аналог этой системы ввести в футболе", - добавил он.

"Ничего страшного, просто врачам прибавится работы, а административные штабы клубов будут планировать тренировочный процесс и переезды более точно и на более длительный срок", - отметил глава медицинского комитета РФС.