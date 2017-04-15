Воробьев: игроков "Динамо" ждет жесткий тренировочный процесс в следующем сезоне КХЛ

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тренерский штаб московского "Динамо" поменяет тренировочный процесс при подготовке к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), игроки должны быть готовы к серьезной и жесткой работе. Об этом на традиционной встрече с болельщиками заявил главный тренер команды Владимир Воробьев.

В пятницу "Динамо" объявило о назначении Воробьева на пост главного тренера столичной команды, он сменил Сергея Орешкина.

"Хочу сказать огромное спасибо за такое доверие и шанс, который нам выпал. Я очень рад, что великий клуб с большими традициями позвал на такой пост. Я ни минуты не думал, потому что это мой дом, при этом я понимаю, что команде нужно выходить на другой уровень, решать поставленные задачи. Во все времена ставилась задача побеждать в каждом матче, поэтому будем настраиваться от матча к матчу, что-то поменяем в нашей игре, тренировочный процесс будет изменен", - отметил специалист.

"Как тренируешься, так и играешь, ты привыкаешь к темпу и борьбе. На следующий год никому пощады не будет, мы не будем смотреть, молодой хоккеист или ветеран. Все будут тренироваться, ловить шайбу, выигрывать единоборства", - добавил он.