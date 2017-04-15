"Краснодар" не беспокоится по поводу внесоревновательного допинг-контроля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Введение внесоревновательного допинг-контроля со стороны Британского антидопингового агентства (UKAD) никак не повлияет на "Краснодар". Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю.

"Не думаю, что это как-то повлияет на нас, здесь вопрос к профессиональным качествам самого футболиста. Но еще нужно, конечно, понять, как это будет происходить, тогда уже можно будет говорить более предметно", - прокомментировал ситуацию Хашиг.

Ранее допинг-контролю подвергались в основном российские клубы, участвующие в еврокубках, а также игроки сборной страны.