Гендиректор: тренерский штаб московского ХК "Динамо" полностью сформирован

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МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тренерский штаб московского хоккейного клуба "Динамо" не будет подвергаться изменениям, в него войдут Владимир Воробьев, Андрей Скопинцев, Александр Бойков и Виталий Еремеев. Об этом журналистам заявил генеральный директор столичного клуба Андрей Сафронов.
В пятницу "Динамо" объявило о назначении Владимира Воробьева на пост главного тренера столичной команды, он сменил Сергея Орешкина.
"Мы обсудили этот вопрос, никого добавлять в штаб не будем. В него войдут Воробьев, Скопинцев, Бойков и Еремеев", - заявил Сафронов.
"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА в серии со счетом 1-4.