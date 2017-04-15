Гендиректор: тренерский штаб московского ХК "Динамо" полностью сформирован

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тренерский штаб московского хоккейного клуба "Динамо" не будет подвергаться изменениям, в него войдут Владимир Воробьев, Андрей Скопинцев, Александр Бойков и Виталий Еремеев. Об этом журналистам заявил генеральный директор столичного клуба Андрей Сафронов.

В пятницу "Динамо" объявило о назначении Владимира Воробьева на пост главного тренера столичной команды, он сменил Сергея Орешкина.

"Мы обсудили этот вопрос, никого добавлять в штаб не будем. В него войдут Воробьев, Скопинцев, Бойков и Еремеев", - заявил Сафронов.

"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА в серии со счетом 1-4.