В "Спартаке" считают нормальным введение внесоревновательного допинг-контроля в РФПЛ

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Введение внесоревновательного допинг-контроля в клубах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) - это нормально. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов.

Ранее председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов сообщил ТАСС, что Британское антидопинговое агентство (ЮКАД) будет проводить внесоревновательные допинг-тестирования в клубах РФПЛ.

"Это нормально, мы к этому привыкли, играя в еврокубках. Это так называемый внесоревновательный контроль, могут приехать на базу или в гостиницу", - сказал Вартапетов.

Также он добавил, что данная процедура требует пунктуальности от тренерского и административного штаба команды, поскольку в случае несоответствия расписания тренировок или месторасположения команды со стороны проверяющих может быть выписано замеченные. А в случае появления трех подобных нарушений команда будет дисквалифицирована.