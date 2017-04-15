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В "Спартаке" считают нормальным введение внесоревновательного допинг-контроля в РФПЛ

Спорт
15 апреля, 13:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Михаил Вартапетов подчеркнул, что данная процедура требует пунктуальности от тренерского и административного штаба команды
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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Введение внесоревновательного допинг-контроля в клубах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) - это нормально. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов.

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Британское антидопинговое агентство будет проверять на допинг команды РФПЛ

Ранее председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов сообщил ТАСС, что Британское антидопинговое агентство (ЮКАД) будет проводить внесоревновательные допинг-тестирования в клубах РФПЛ.

"Это нормально, мы к этому привыкли, играя в еврокубках. Это так называемый внесоревновательный контроль, могут приехать на базу или в гостиницу", - сказал Вартапетов.

Также он добавил, что данная процедура требует пунктуальности от тренерского и административного штаба команды, поскольку в случае несоответствия расписания тренировок или месторасположения команды со стороны проверяющих может быть выписано замеченные. А в случае появления трех подобных нарушений команда будет дисквалифицирована.

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