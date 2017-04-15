Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Амкар" ушел от поражения в матче чемпионата России с "Уфой" за минуту до конца

Спорт
15 апреля, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
"Амкар" сыграл вничью с "Уфой", сравняв счет на 89-й минуте
Поделиться
Материал из 1 страницы
Бранко Йовичич

Бранко Йовичич

© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пермский "Амкар" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Гол в свои ворота забил полузащитник хозяев Януш Гол (35-я минута). В составе хозяев поля на 89-й минуте отличился Дарко Бодул.

В турнирной таблице "Уфа", набрав 33 очка, занимает шестое место. "Амкар" с 33 очками идет седьмым.

В следующем туре "Уфа" 21 апреля на своем поле примет московский ЦСКА, "Амкар" на следующий день в гостях сыграет со столичным "Локомотивом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
3
Лавров: слова Турчинова о продвижении в Донбассе говорят об отказе выполнять "Минск-2"
4
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
5
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
6
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
7
Медведчук: Киев лишит оснований передачу Крыма УССР, если отменит все советские законы
Темы дня
Загрузка...
Реклама