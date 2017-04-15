"Амкар" ушел от поражения в матче чемпионата России с "Уфой" за минуту до конца

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пермский "Амкар" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Гол в свои ворота забил полузащитник хозяев Януш Гол (35-я минута). В составе хозяев поля на 89-й минуте отличился Дарко Бодул.

В турнирной таблице "Уфа", набрав 33 очка, занимает шестое место. "Амкар" с 33 очками идет седьмым.

В следующем туре "Уфа" 21 апреля на своем поле примет московский ЦСКА, "Амкар" на следующий день в гостях сыграет со столичным "Локомотивом".