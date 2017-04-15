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Третьяк: ФХР важно проводить матчи сборной в регионах

Спорт
15 апреля, 14:09 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Олимпийская сборная России проводит матчи Евровызова с французами в Челябинске
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Эпизод матча Россия - Франция

Эпизод матча Россия - Франция

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерации хоккея России (ФХР) важно, чтобы матчи национальной сборной проходили по всей стране. Об этом журналистам рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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Олимпийская сборная России проводит матчи Евровызова с французами в рамках подготовки к чемпионату мира в Челябинске 13 и 15 апреля. В первом матче французы победили в овертайме со счетом 1:0.

"Нам очень важно, чтобы матчи национальной сборной проходили в разных уголках нашей страны. К сожалению, не все иностранные команды готовы ехать, поскольку летать далеко, но мы работаем над этим, - сказал Третьяк. - Мы очень рады, что французы приехали в город, который действительно любит хоккей. Через год здесь и в Магнитогорске пройдет чемпионат мира среди команд до 18 лет".

"Сейчас мы также добиваемся права проведения молодежного чемпионата мира, который хотим организовать в 2023 году в Новосибирске и строим под это большой дворец. С 2018 года войдем в Федеральную целевую программу, построим несколько сотен катков. Сейчас у нас 500 катков, у канадцев их три тысячи, американцев - две тысячи", - добавил он.

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