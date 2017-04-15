Олимпийская сборная РФ по хоккею разгромила французов в матче Евровызова

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Франции со счетом 6:0 в матче Евровызова в Челябинске.

Заброшенными шайбами отметились Андрей Миронов (7-я минута), Богдан Киселевич (8), Максим Шалунов (14), Валерий Ничушкин (25), Сергей Шумаков (55) и Егор Коршков (55).

Первый матч команд, состоявшийся 13 апреля, завершился победой французов в овертайме - 1:0.