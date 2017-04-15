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Спортсмен из Греции задержан в Подмосковье по подозрению в угоне машин

Спорт
15 апреля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Один из эпизодов противоправной деятельности зарегистрирован на территории Москвы в районе Марфино
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Спортсмен из Греции Георгиос Пападопулос задержан в Подмосковье по подозрению в угоне автомобилей. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

"Георгиос Пападопулос задержан в Московской области по подозрению в угоне элитных автомобилей. Один из эпизодов противоправной деятельности зарегистрирован на территории Москвы в районе Марфино", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какая мера пресечения в отношении мужчины избиралась.

Официальной информацией от пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области ТАСС не располагает.

31-летний Пападопулос является членом сборной Греции по вольной борьбе. В Россию он приезжал на совместные тренировки с российскими борцами.

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