Спортсмен из Греции задержан в Подмосковье по подозрению в угоне машин

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Спортсмен из Греции Георгиос Пападопулос задержан в Подмосковье по подозрению в угоне автомобилей. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

"Георгиос Пападопулос задержан в Московской области по подозрению в угоне элитных автомобилей. Один из эпизодов противоправной деятельности зарегистрирован на территории Москвы в районе Марфино", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какая мера пресечения в отношении мужчины избиралась.

Официальной информацией от пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области ТАСС не располагает.

31-летний Пападопулос является членом сборной Греции по вольной борьбе. В Россию он приезжал на совместные тренировки с российскими борцами.