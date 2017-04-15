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Российские гимнасты из-за отмены рейса были вынуждены провести ночь в аэропорту

Спорт
15 апреля, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, команда очень устала из-за затянувшегося перелета, но никаких особых жалоб на здоровье у спортсменов нет
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике, летевшая на чемпионат Европы в румынский город Клуж-Напока, из-за неожиданной отмены рейса была вынуждена изменить маршрут полета и просидеть всю ночь в Стамбуле в ожидании пересадки. Об этом рассказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Сборная должна были вылететь в Румынию в эту субботу, но этот рейс отменили, о чем мы узнали буквально за полтора дня до отъезда, - заметила Родионенко. - Спасибо Центру спортивной подготовки, который сумел в столь короткий промежуток времени найти нам другой вариант. Нам пришлось вчера вечером лететь в Стамбул, провести всю ночь в местном аэропорту и только утром вылететь в Клуж".

"Сейчас мы уже разместились в отеле для участников турнира, нас очень хорошо встретили, - продолжила тренер. - Но после всех этих дорожных мытарств и приключений команда очень устала и сейчас отдыхает. А в остальном все в порядке, никаких особых жалоб на здоровье ни у кого из спортсменов нет".

В состав мужской команды на ЧЕ вошли Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Давид Белявский, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Кирилл Прокопьев. В женском турнире Россию будут представлять Мария Пасека, Елена Еремина, Ангелина Мельникова и Наталья Капитонова.

Чемпионат Европы пройдет в румынском Клуж-Напоке и стартует 19 апреля квалификационным турниром у мужчин. На следующей день пройдет квалификация у женщин, а 21 апреля будут разыграны первые медали в мужском и женском личном многоборье. В заключительные два дня (22 и 23 апреля) определятся победители в упражнениях на отдельных снарядах.

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