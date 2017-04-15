Сергей Игнашевич провел 500-й матч в составе ЦСКА

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Игнашевич провел 500-й матч в составе команды.
Игнашевич вышел в стартовом составе ЦСКА на матч 23-го тура чемпионата России против "Ростова". 37-летний футболист стал вторым после вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева, кому удалось достичь данной отметки.
Также Игнашевич является рекордсменом по количеству матчей, проведенных в чемпионатах России. Игра с "Ростовом" стала для него 459-й в первенствах страны.
В высшем дивизионе чемпионата России Игнашевич дебютировал в составе "Крыльев Советов" в матче против сочинской "Жемчужины" (4:2) 21 августа 1999 года. С 2001 по 2003 год он выступал за московский "Локомотив", а затем перешел в ЦСКА.