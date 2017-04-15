Третьяк: потолок зарплат в КХЛ необходимо понижать

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимо понизить для развития хоккея. Об этом журналистам заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
"И у нас, и в НХЛ (Национальной хоккейной лиге) есть богатые, менее богатые и не очень богатые клубы, - сказал Третьяк. - Но там есть потолок зарплат. Думаю, для будущего потолок надо понижать и в клубах надо уменьшить. Есть клубы очень богатые, но есть те, которые по месяцу не выплачивают деньги, а есть те, которые собирают всех лучших игроков".
Также Третьяк рекомендовал клубам не с самым большим бюджетом повысить внимание к воспитанию собственных талантов.
"Те клубы, которые не имеют таких финансовых возможностей, довольствуются тем, что есть. Я хотел бы им сказать, чтобы они больше внимания уделяли своей школе, потому что материально-техническая база у нас сейчас есть, и есть возможность воспитывать молодых игроков, вкладывать в них", - добавил глава ФХР.
Потолок зарплат в сезоне КХЛ-2016/17 составляет 950 млн рублей.