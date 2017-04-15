Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Третьяк: потолок зарплат в КХЛ необходимо понижать

Спорт
15 апреля, 14:36 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 15, апреля. /ТАСС
По мнению главы ФХР, клубам также надо больше уделять внимания собственной школе
Поделиться
Материал из 1 страницы
Владислав Третьяк

Владислав Третьяк

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимо понизить для развития хоккея. Об этом журналистам заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"И у нас, и в НХЛ (Национальной хоккейной лиге) есть богатые, менее богатые и не очень богатые клубы, - сказал Третьяк. - Но там есть потолок зарплат. Думаю, для будущего потолок надо понижать и в клубах надо уменьшить. Есть клубы очень богатые, но есть те, которые по месяцу не выплачивают деньги, а есть те, которые собирают всех лучших игроков".

Также Третьяк рекомендовал клубам не с самым большим бюджетом повысить внимание к воспитанию собственных талантов.

"Те клубы, которые не имеют таких финансовых возможностей, довольствуются тем, что есть. Я хотел бы им сказать, чтобы они больше внимания уделяли своей школе, потому что материально-техническая база у нас сейчас есть, и есть возможность воспитывать молодых игроков, вкладывать в них", - добавил глава ФХР.

Потолок зарплат в сезоне КХЛ-2016/17 составляет 950 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
3
Лавров: слова Турчинова о продвижении в Донбассе говорят об отказе выполнять "Минск-2"
4
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
5
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
6
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
7
Медведчук: Киев лишит оснований передачу Крыма УССР, если отменит все советские законы
Темы дня
Загрузка...
Реклама