Прядкин: РФПЛ не видит ничего особенного в введении внесоревновательного допинг-контроля

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) не видит никаких проблем в введении внесоревновательного допинг-контроля. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю. Тестирование будет осуществлять Британское антидопинговое агентство (ЮКАД).
"Меня удивляет такая бурная реакция на эту новость, это обычная практика, - прокомментировал ситуацию Прядкин. - Было указание Минспорта и РФС представить места и сроки тренировочных сборов для того, чтобы специалисты могли приехать в любое время и взять пробы. Но ведь и раньше к нам приезжали и брали пробы, ничего сверхъестественного в этом нет".
"Могу сразу сказать: все врачи клубов РФПЛ и ФНЛ (Футбольной национальной лиги - прим. ТАСС) информированы про запрещенные препараты. Если соответствующие международные организации вносят какой-то препарат в список запрещенных, к нам сразу же приходит информация от соответствующих ведомств, а мы предупреждаем клубы. Многие думают, что сейчас начнут повально проверять клубы, и начнет что-то всплывать. Это полная ерунда, у нас везде грамотные специалисты, и они за это отвечают", - добавил собеседник агентства.