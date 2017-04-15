Прядкин: РФПЛ не видит ничего особенного в введении внесоревновательного допинг-контроля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) не видит никаких проблем в введении внесоревновательного допинг-контроля. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю. Тестирование будет осуществлять Британское антидопинговое агентство (ЮКАД).

"Меня удивляет такая бурная реакция на эту новость, это обычная практика, - прокомментировал ситуацию Прядкин. - Было указание Минспорта и РФС представить места и сроки тренировочных сборов для того, чтобы специалисты могли приехать в любое время и взять пробы. Но ведь и раньше к нам приезжали и брали пробы, ничего сверхъестественного в этом нет".

"Могу сразу сказать: все врачи клубов РФПЛ и ФНЛ (Футбольной национальной лиги - прим. ТАСС) информированы про запрещенные препараты. Если соответствующие международные организации вносят какой-то препарат в список запрещенных, к нам сразу же приходит информация от соответствующих ведомств, а мы предупреждаем клубы. Многие думают, что сейчас начнут повально проверять клубы, и начнет что-то всплывать. Это полная ерунда, у нас везде грамотные специалисты, и они за это отвечают", - добавил собеседник агентства.