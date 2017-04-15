Футболист ЦСКА Дзагоев вернется на поле в матче с "Уфой"

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев примет участие в гостевом матче 24-го тура чемпионата России с "Уфой". Об этом главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сообщил в эфире телеканала "Наш Футбол".
26-летний Дзагоев получил повреждение задней поверхности бедра 28 марта в домашнем товарищеском матче сборной России с командой Бельгии (3:3), после чего не выходил на поле.
"В следующем матче Дзагоев точно выйдет на поле", - сказал Гончаренко перед домашней игрой 23-го тура с "Ростовом".
После 22-го тура чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке, имея в активе 43 очка. Отставание от лидера первенства, столичного "Спартака", составляет восемь очков.