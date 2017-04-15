Браташ: говорить о появлении игроков НХЛ на матчах со швейцарцами преждевременно

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Говорить о появлении игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе олимпийской сборной России на матчах Евровызова с командой Швейцарии сейчас преждевременно. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Браташ.
Игроки "Филадельфии" защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов присоединятся к команде ориентировочно 18 апреля. Дата прибытия игроков "Тампы" вратаря Андрея Василевского и нападающего Никиты Кучерова точно неизвестна.
"Сейчас преждевременно об этом говорить. Естественно, мы консультируемся с главным тренером сборной Олегом Валерьевичем (Знарком). Поэтому все будет решаться в рабочем порядке", - сказал Браташ.
"Как вы знаете, после Швейцарии у нас уже будет работать две сборные. Национальная команда поедет на Евротур, а олимпийская - на Кубок "Алроса" в Санкт- Петербург, и кто после матчей с швейцарцами будет из игроков освобожден, решит общий тренерский штаб, - сказал Браташ. - Все может поменяться, но в планах мы дорабатываем второй Евровызов, а потом разделяемся на две сборные".
Россияне во втором матче с французами в Евровызове выиграли в Челябинске со счетом 6:0. "Как и в прошлом матче, мы имели преимущество, создавали голевые моменты, и разница в том, что мы их реализовали. Относительно того, что мы объединили в одно звено Шумакова, Шалунова и Санникова, то раз команда выиграла, значит, хорошо, что мы их объединили. Тем более они забили гол", - отметил Браташ.
Матчи Евровызова с командой Швейцарии пройдут 21 и 22 апреля.