"Чеховские медведи" вышли в финал Кубка России по гандболу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Подмосковный гандбольный клуб "Чеховские медведи" одержал победу над "СГАУ-Саратов" со счетом 35:27 в полуфинале Кубка России.

Финальный этап турнира проходит в Краснодаре. В другом полуфинале встретятся местный СКИФ и "Динамо-Виктор" из Ставрополя.

Финал и матч за третье место пройдут 16 апреля.