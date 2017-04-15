"Чеховские медведи" вышли в финал Кубка России по гандболу

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Подмосковный гандбольный клуб "Чеховские медведи" одержал победу над "СГАУ-Саратов" со счетом 35:27 в полуфинале Кубка России.
Финальный этап турнира проходит в Краснодаре. В другом полуфинале встретятся местный СКИФ и "Динамо-Виктор" из Ставрополя.
Финал и матч за третье место пройдут 16 апреля.