Гавриков: челябинцы заслужили праздник, который им подарили российские хоккеисты

"Тоттенхэм" одержал седьмую победу подряд в чемпионате Англии по футболуСпорт 15 апреля, 16:25
ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуСпорт 15 апреля, 16:22
ФХР не намерена вмешиваться в конфликт хоккейных федераций БашкортостанаСпорт 15 апреля, 16:13
ФХР поддержит любое решение новокузнецкого "Металлурга" относительно будущего в КХЛСпорт 15 апреля, 15:36
118 лет по Москве: парад трамваев на Чистопрудном бульвареОбщество 15 апреля, 15:32
КХЛ: судья верно засчитал победную шайбу СКА в четвертом матче Кубка ГагаринаСпорт 15 апреля, 15:24
Гавриков: челябинцы заслужили праздник, который им подарили российские хоккеистыСпорт 15 апреля, 15:22
Самый дешевый билет на боксерский бой Ковалев - Уорд будет стоить $255Спорт 15 апреля, 15:14
Президент ФК "Урал" не видит проблем в введении внесоревновательного допинг-контроляСпорт 15 апреля, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Челябинские болельщики заслужили праздник, который им подарили хоккеисты олимпийской сборной России в матчах Евровызова с командой Франции. Такое мнение ТАСС высказал защитник российской команды Владислав Гавриков.
Сборная России в четверг проиграла французам 0:1 в овертайме, а в субботу взяла реванш, выиграв со счетом 6:0.
"Мы выиграли и подарили болельщикам праздник, который они заслужили своей любовью к нам - спасибо им большое за поддержку, - сказал Гавриков. - Колоссальная поддержка для нас, в городе большой ажиотаж. Спасибо челябинским болельщикам, может еще увидимся!"
По словам Гаврикова, россияне во втором матче старались дать поменьше шансов французам при игре в атаке. "Работа в обороне есть всегда, это касается не только игры в своей зоне, но и защитных построений, и в средней зоне. Работа против них была такая же - постарались дать им поменьше шансов, ну и Сорокин (Илья, вратарь сборной России) подтащил", - отметил он.
Следующие матчи олимпийская сборная России проведет 21 и 22 апреля в гостях против команды Швейцарии.