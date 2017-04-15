Гавриков: челябинцы заслужили праздник, который им подарили российские хоккеисты

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Челябинские болельщики заслужили праздник, который им подарили хоккеисты олимпийской сборной России в матчах Евровызова с командой Франции. Такое мнение ТАСС высказал защитник российской команды Владислав Гавриков.

Сборная России в четверг проиграла французам 0:1 в овертайме, а в субботу взяла реванш, выиграв со счетом 6:0.

"Мы выиграли и подарили болельщикам праздник, который они заслужили своей любовью к нам - спасибо им большое за поддержку, - сказал Гавриков. - Колоссальная поддержка для нас, в городе большой ажиотаж. Спасибо челябинским болельщикам, может еще увидимся!"

По словам Гаврикова, россияне во втором матче старались дать поменьше шансов французам при игре в атаке. "Работа в обороне есть всегда, это касается не только игры в своей зоне, но и защитных построений, и в средней зоне. Работа против них была такая же - постарались дать им поменьше шансов, ну и Сорокин (Илья, вратарь сборной России) подтащил", - отметил он.

Следующие матчи олимпийская сборная России проведет 21 и 22 апреля в гостях против команды Швейцарии.