"Интер" и "Милан" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Интер" сыграл вничью с "Миланом" со счетом 2:2 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Антонио Кандрева (36-я минута) и Мауро Икарди (44). У гостей отличились Алессио Романьоли (83) и Кристиан Сапата (90). Эта игра стала первой после закрытия сделки по продаже "Милана" китайским инвесторам.
В турнирной таблице "Интер" занимает седьмое место, набрав 56 очков, "Милан" с 58 очками расположился строчкой выше.
В следующем туре "Интер" 22 апреля в гостях сыграет с "Фиорентиной", "Милан" на следующий день на своем поле примет "Эмполи".