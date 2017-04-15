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"Интер" и "Милан" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

Спорт
15 апреля, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
"Милан" забил два гола в последние семь минут
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Интер" сыграл вничью с "Миланом" со счетом 2:2 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Антонио Кандрева (36-я минута) и Мауро Икарди (44). У гостей отличились Алессио Романьоли (83) и Кристиан Сапата (90). Эта игра стала первой после закрытия сделки по продаже "Милана" китайским инвесторам.

В турнирной таблице "Интер" занимает седьмое место, набрав 56 очков, "Милан" с 58 очками расположился строчкой выше.

В следующем туре "Интер" 22 апреля в гостях сыграет с "Фиорентиной", "Милан" на следующий день на своем поле примет "Эмполи".

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