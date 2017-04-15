"Эвертон" отказал в аккредитации газете The Sun после публикации о футболисте Баркли

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Эвертон" отказал в аккредитации изданию The Sun после публикации статьи о полузащитнике команды Россе Баркли. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Поводом для такого решения стала статья журналиста Кельвина Маккензи, в которой он сравнил Баркли с гориллой. Мэр Ливерпуля, где базируется "Эвертон", Джо Андерсон посчитал публикацию расистской и подал заявление в полицию.
"Вчера футбольный клуб "Эвертон" уведомил газету The Sun, что их журналистам запрещено проходить на стадион "Гудисон Парк", тренировочную базу и другие территории. на которых осуществляется деятельность клуба, - говорится в сообщении. - Пока в ответ на ужасные и необоснованные заявления мы не будем аккредитовывать ни одного журналиста (данной газеты), там должны знать, что любая атака на город или против против уважаемого общества или человека неприемлема".
В феврале "Ливерпуль" отказал в аккредитации журналистам издания за публикацию о трагедии в Хиллсборо, которая произошла в 1989 году.