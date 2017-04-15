Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФХР не намерена вмешиваться в конфликт хоккейных федераций Башкортостана

Спорт
15 апреля, 16:13 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Владислав Третьяк заявил, что ФХР поддержит федерацию, аккредитованную министерством спорта республики
Поделиться
Материал из 1 страницы
Владислав Третьяк

Владислав Третьяк

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) не намерена вмешиваться в конфликт между Федерацией хоккея Башкортостана и Объединенной федерацией хоккея Башкирии. Об этом журналистам рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Министерство спорта республики в августе 2016 года приостановило аккредитацию на проведение соревнований Федерации хоккея Башкортостана и передало это право Объединенной федерации хоккея Башкирии по причине, в частности, отсутствия работы с хоккейными клубами республики. Глава федерации Александр Николаев заявлял, что считает эти нарушения надуманными.

"Мы общественная организация и поддерживаем ту федерацию, с которой работает и которую поддерживает министерство спорта Башкирии. Мы не вмешиваемся в конфликты, - сказал Третьяк. - Должна быть одна аккредитованная федерация".

Объединенной федерацией руководит помощник генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" Александр Семак.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
3
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
4
Лавров: слова Турчинова о продвижении в Донбассе говорят об отказе выполнять "Минск-2"
5
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в праздник Пасхи
6
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
7
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
Темы дня
Загрузка...
Реклама