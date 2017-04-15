ФХР не намерена вмешиваться в конфликт хоккейных федераций Башкортостана

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) не намерена вмешиваться в конфликт между Федерацией хоккея Башкортостана и Объединенной федерацией хоккея Башкирии. Об этом журналистам рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Министерство спорта республики в августе 2016 года приостановило аккредитацию на проведение соревнований Федерации хоккея Башкортостана и передало это право Объединенной федерации хоккея Башкирии по причине, в частности, отсутствия работы с хоккейными клубами республики. Глава федерации Александр Николаев заявлял, что считает эти нарушения надуманными.
"Мы общественная организация и поддерживаем ту федерацию, с которой работает и которую поддерживает министерство спорта Башкирии. Мы не вмешиваемся в конфликты, - сказал Третьяк. - Должна быть одна аккредитованная федерация".
Объединенной федерацией руководит помощник генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" Александр Семак.