ФХР не намерена вмешиваться в конфликт хоккейных федераций Башкортостана

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) не намерена вмешиваться в конфликт между Федерацией хоккея Башкортостана и Объединенной федерацией хоккея Башкирии. Об этом журналистам рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Министерство спорта республики в августе 2016 года приостановило аккредитацию на проведение соревнований Федерации хоккея Башкортостана и передало это право Объединенной федерации хоккея Башкирии по причине, в частности, отсутствия работы с хоккейными клубами республики. Глава федерации Александр Николаев заявлял, что считает эти нарушения надуманными.

"Мы общественная организация и поддерживаем ту федерацию, с которой работает и которую поддерживает министерство спорта Башкирии. Мы не вмешиваемся в конфликты, - сказал Третьяк. - Должна быть одна аккредитованная федерация".

Объединенной федерацией руководит помощник генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" Александр Семак.