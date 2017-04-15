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"Тоттенхэм" одержал седьмую победу подряд в чемпионате Англии по футболу

Спорт
15 апреля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Подопечные Маурисио Почеттино разгромили "Борнмут" в матче 33-го тура
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© EPA/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Тоттенхэм" одержал победу над "Борнмутом" со счетом 4:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Мусса Дембеле (16-я минута), Сон Хын Мин (19), Гарри Кейн (48) и Винсент Янссен (90).

Кейн стал четвертым игроком в истории английской премьер-лиги после Алана Ширера, Тьерри Анри и Руда ван Нистелроя, забившим 20 мячей в трех сезонах подряд.

Для "Тоттенхэма" эта победа стала седьмой подряд в чемпионате страны. В турнирной таблице клуб занимает второе место, набрав 71 очко, и отстает от лидера чемпионата, "Челси", который в воскресенье в гостях сыграет с "Манчестер Юнайтед", на четыре балла. "Борнмут" с 35 очками идет 15-м.

"Тоттенхэм" следующий матч проведет 22 апреля в Кубке Англии против "Челси". "Борнмут" в следующем туре первенства страны в тот же день на своем поле примет "Мидлсбро".

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