"Тоттенхэм" одержал седьмую победу подряд в чемпионате Англии по футболу

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Тоттенхэм" одержал победу над "Борнмутом" со счетом 4:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Мусса Дембеле (16-я минута), Сон Хын Мин (19), Гарри Кейн (48) и Винсент Янссен (90).
Кейн стал четвертым игроком в истории английской премьер-лиги после Алана Ширера, Тьерри Анри и Руда ван Нистелроя, забившим 20 мячей в трех сезонах подряд.
Для "Тоттенхэма" эта победа стала седьмой подряд в чемпионате страны. В турнирной таблице клуб занимает второе место, набрав 71 очко, и отстает от лидера чемпионата, "Челси", который в воскресенье в гостях сыграет с "Манчестер Юнайтед", на четыре балла. "Борнмут" с 35 очками идет 15-м.
"Тоттенхэм" следующий матч проведет 22 апреля в Кубке Англии против "Челси". "Борнмут" в следующем туре первенства страны в тот же день на своем поле примет "Мидлсбро".