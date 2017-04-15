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Дисквалификация Месси в сборной Аргентины может быть сокращена до двух матчей

Спорт
15 апреля, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Для этого форварду "Барселоны" нужно лично присутствовать на заседании по его делу
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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/DAVID FERNANDEZ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Дисквалификация футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси в международных матчах может быть сокращена с четырех до двух встреч. Об этом пишет аргентинское издание La Nacion.

В конце марта Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о четырехматчевой дисквалификации Месси за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного этапа чемпионата мира с командой Чили.

По информации издания, для сокращения дисквалификации Месси необходимо 4 мая прилететь в Швейцарию и встретиться с представителями ФИФА во время рассмотрения его дела. Чтобы убедить аргентинца в необходимости личного присутствия на заседании, в Барселону специально прилетел президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия.

Матч Аргентина - Чили прошел 23 марта в Буэнос-Айресе и завершился победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч забил Месси, реализовавший на 16-й минуте пенальти. Бразильские арбитры, обслуживавшие встречу, после решения ФИФА отметили, что не слышали никаких оскорблений со стороны нападающего. Месси же заявил, что действительно выругался, но его слова были адресованы не арбитру.

Без Месси аргентинцы уже провели одну встречу в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года, в которой уступили команде Боливии (0:2). Команде предстоят матчи со сборными Уругвая, Венесуэлы и Перу.

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