Bild: пострадавший от взрыва футболист "Боруссии" Бартра выписан из больницы

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Bild: пострадавший от взрыва футболист "Боруссии" Бартра выписан из больницыСпорт 15 апреля, 16:50
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Испанский защитник немецкого футбольного клуба "Боруссия" Марк Бартра, пострадавший после взрыва в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов с "Монако", выписан из больницы. Об этом сообщает издание Bild.
Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства, Бартра оказался единственным пострадавшим среди футболистов, у него диагностировали перелом лучевой кости руки. Испанский защитник перенес операцию. Сроки его восстановления оцениваются в четыре недели.
Генпрокуратура Германии квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт. Из-за инцидента первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" был перенесен на один день. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.