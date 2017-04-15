Bild: пострадавший от взрыва футболист "Боруссии" Бартра выписан из больницы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Испанский защитник немецкого футбольного клуба "Боруссия" Марк Бартра, пострадавший после взрыва в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов с "Монако", выписан из больницы. Об этом сообщает издание Bild.

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства, Бартра оказался единственным пострадавшим среди футболистов, у него диагностировали перелом лучевой кости руки. Испанский защитник перенес операцию. Сроки его восстановления оцениваются в четыре недели.

Генпрокуратура Германии квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт. Из-за инцидента первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" был перенесен на один день. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.