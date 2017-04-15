Тренер "Ростова": футболист ЦСКА Витиньо сломал нос Кудряшову

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Витиньо сломал нос игроку "Ростова" Федору Кудряшову после удара локтем в матче 23-го тура чемпионата России, этот эпизод остался без внимания судьи. Об этом на послематчевой пресс- конференции рассказал главный тренер ростовчан Иван Данильянц.

В субботу "Ростов" на выезде сыграл вничью с ЦСКА со счетом 0:0. В концовке встречи Витиньо в борьбе с Кудряшовым разбил тому нос.

"Игры наших команд проходят в острой борьбе, так было в последние два года. Всегда много драматизма и борьбы, много желания. В первом тайме до 30-й минуты проходило по нашему сценарию, в середине поля было наше преимущество. После этого периода ЦСКА перехватил инициативу", - сказал Данильянц.

"Во втором тайме игра была похожа на качели. Не обошлось без травмы. Кудряшову сломал носовую перегородку после удара локтем Витиньо, что осталось без внимания судьи. Мы три последние минуты играли в меньшинстве", - добавил он.

После 23 матчей в чемпионате России "Ростов" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.