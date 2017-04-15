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Гончаренко: Тошич не сыграл с "Ростовом" из-за болезни, но к матчу с "Уфой" будет готов

Спорт
15 апреля, 16:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Сербский полузащитник из-за плохого самочувствия в предыдущей игре с "Краснодаром" вышел на замену лишь в концовке второго тайма
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МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Зоран Тошич не принял участие в матче 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" из-за болезни, но к матчу с "Уфой" игрок должен восстановиться. Об этом на после матчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко.

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ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В субботу ЦСКА на домашнем стадионе сыграл с "Ростовом" вничью - 0:0. Тошич не попал в заявку на матч. В прошлой игре с "Краснодаром" (1:1) серб вышел на замену в концовке второго тайма. По словам Гончаренко, он не мог сыграть больше, так как накануне встречи у него поднялась температура.

"Тошич болен, у него температура. Думаю, что в следующем матче он сможет сыграть", - сказал Гончаренко. ЦСКА сыграет с "Уфой" на выезде 21 апреля.

29-летний полузащитник в текущем сезоне принял участие в 24 матчах за ЦСКА, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач. Контракт Тошича со столичной командой заканчивается по окончании сезона-2016/17. Как рассказал ранее ТАСС генеральный директор армейцев Роман Бабаев, нет оснований беспокоится, что соглашение не будет продлено.

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