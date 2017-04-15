Гончаренко: Тошич не сыграл с "Ростовом" из-за болезни, но к матчу с "Уфой" будет готов

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Зоран Тошич не принял участие в матче 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" из-за болезни, но к матчу с "Уфой" игрок должен восстановиться. Об этом на после матчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко.

В субботу ЦСКА на домашнем стадионе сыграл с "Ростовом" вничью - 0:0. Тошич не попал в заявку на матч. В прошлой игре с "Краснодаром" (1:1) серб вышел на замену в концовке второго тайма. По словам Гончаренко, он не мог сыграть больше, так как накануне встречи у него поднялась температура.

"Тошич болен, у него температура. Думаю, что в следующем матче он сможет сыграть", - сказал Гончаренко. ЦСКА сыграет с "Уфой" на выезде 21 апреля.

29-летний полузащитник в текущем сезоне принял участие в 24 матчах за ЦСКА, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач. Контракт Тошича со столичной командой заканчивается по окончании сезона-2016/17. Как рассказал ранее ТАСС генеральный директор армейцев Роман Бабаев, нет оснований беспокоится, что соглашение не будет продлено.