Гончаренко: ЦСКА нужно было создавать больше голевых моментов в матче с "Ростовом"

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МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московскому футбольному клубу ЦСКА нужно было создать больше опасных моментов у ворот "Ростова" в матче 23-го тура чемпионата России, чтобы победить соперника. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко.
В субботу ЦСКА на домашней арене сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 0:0.
"Против "Ростова" всегда тяжело играть в атаке. Не могу сказать при этом, что было трудно обороняться. Нужно создавать больше голевых моментов и реализовывать их. Мне сложно оценивать турнирную таблицу, но мы должны сделать все возможное, чтобы не терять очков", - сказал Гончаренко.
После 23-го тура чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. Возглавляет таблицу "Спартак" с 51 баллом и матчем в запасе.