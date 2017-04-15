Гончаренко: ЦСКА нужно было создавать больше голевых моментов в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московскому футбольному клубу ЦСКА нужно было создать больше опасных моментов у ворот "Ростова" в матче 23-го тура чемпионата России, чтобы победить соперника. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко.

В субботу ЦСКА на домашней арене сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 0:0.

"Против "Ростова" всегда тяжело играть в атаке. Не могу сказать при этом, что было трудно обороняться. Нужно создавать больше голевых моментов и реализовывать их. Мне сложно оценивать турнирную таблицу, но мы должны сделать все возможное, чтобы не терять очков", - сказал Гончаренко.

После 23-го тура чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. Возглавляет таблицу "Спартак" с 51 баллом и матчем в запасе.