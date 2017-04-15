Комиссия РФС рассмотрит эпизод с нанесением травмы игроку "Ростова" Кудряшову

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МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Травма защитника "Ростова" Федора Кудряшова в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА и последующая на нее реакция арбитра Кирилла Левникова станет предметом разбирательств контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС заявил председатель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский.
В субботу ЦСКА дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 0:0. На 90-й минуте матча нападающий столичной команды Витиньо в ходе верховой борьбы локтем разбил нос Кудряшову. Эпизод остался без внимания Левникова. Позднее главный тренер "Ростова" Иван Данильянц сообщил, что у Кудряшова сломан нос.
"Выводы делать рано, тур еще не закончен. Все решит (контрольно-квалификационная) комиссия", - заявил Будогосский.
После 23 туров ЦСКА набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Ростова" 33 балла после 23 матчей и восьмая строчка.